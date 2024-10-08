Психолог Самбурский: мужчины с фигурой dad bod пользуются все большей популярностью у женщин

Термин dad bod, или «тело папочки» описывает мужчин, которые выглядят привлекательно без идеально накаченной фигуры. Такой типаж пользуется все большей популярностью у женщин, рассказал психолог Станислав Самбурский в беседе с Life .

К примерам «уютной фигуры» специалист отнес американских актеров Адама Сендлера и Ченнинга Татума.

«Привлекательность dad bod заключается в его комфортности в отношениях. Мужчина, который не зациклен на своей внешности, не будет искать недостатки в фигуре и внешности своей партнерши», — пояснил эксперт.

Самбурский положительно оценил данный тренд. Это направление он назвал здоровым изменением в обществе.