Психолог Самбурский: мужчины с фигурой dad bod пользуются все большей популярностью у женщин

Термин dad bod, или «тело папочки» описывает мужчин, которые выглядят привлекательно без идеально накаченной фигуры. Такой типаж пользуется все большей популярностью у женщин, рассказал психолог Станислав Самбурский в беседе с Life.
К примерам «уютной фигуры» специалист отнес американских актеров Адама Сендлера и Ченнинга Татума.
«Привлекательность dad bod заключается в его комфортности в отношениях. Мужчина, который не зациклен на своей внешности, не будет искать недостатки в фигуре и внешности своей партнерши», — пояснил эксперт.
Самбурский положительно оценил данный тренд. Это направление он назвал здоровым изменением в обществе.
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