«Человек в празднике ушел». На концерте Прохора Шаляпина умер человек

Прохор Шаляпин рассказал, что во время его концерта умер поклонник

В шоу Басты «Вопрос ребром» певец Прохор Шаляпин рассказал о трагическом случае, произошедшем на его концерте. Один из поклонников скончался прямо во время выступления.

«Мужчина пляшет под мои песни народные, показывает класс, замечательный такой дядечка. Дети, мы, все танцуют, веселятся — идиллия невероятная. И человек танцует-танцует и в какой-то момент просто падает передо мной. И умирает», — рассказал артист.

Шаляпин был потрясен. Он рассказал, что врачи отчаянно пытались вернуть мужчину к жизни, но не смогли. Певец назвал ужасным, когда на глазах у всех умирает человек.

«Но я понял, что человек в празднике просто ушел — резко, безболезненно, никаких страданий. Ни боли, ничего. Вот хотелось бы, чтобы — раз! — и улетели. И никаких страданий», — поделился исполнитель.

Ранее стало известно, что мужчина, зарезавший бабушку и тетю певца Прохора Шаляпина, избежал наказания за преступление, потому что истек срок давности. Следственный комитет России возобновил расследование уголовного дела.