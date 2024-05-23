«Человек-легенда». Волочкова смело высказалась о Пугачевой

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что песни Аллы Пугачевой пропитаны смыслом, и восхитилась артисткой, назвав ее легендой. Об этом танцовщица рассказала в беседе с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro .

Танцовщица одобрила творчество примадонны и выразила радость от того, что та продолжает выпускать новые композиции.

«Все ее песни пропитаны смыслом настоящим. И конечно, они не могут не западать в душу. Я всегда выражаю восхищение творчеством Аллы Борисовны. Это действительно человек-легенда, ею можно только восхищаться и радоваться тому, что мы живем с ней в одну эпоху», — высказалась артистка.

Певица Катя Лель тоже назвала Пугачеву легендой и сказала, что примадонна может делать все, что хочет.

Алла Пугачева несколько дней назад выложила на своем YouTube-канале новый клип на песню «Ложный стыд».