Чеботина призналась, что врала Киркорову из-за участия в «Маске» | 360°

Знаменитости 06 мая 2024, 14:46 Чеботина призналась, что врала Киркорову из-за участия в «Маске» Певица Чеботина обманула артиста Киркорова из-за участия в шоу «Маска» Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Певица Люся Чеботина поделилась впечатлениями от участия в телешоу «Маска» и призналась, что из-за этого проекта даже врала коллеге Филиппу Киркорову. Об этом артистка сообщила в интервью «СтарХит».

Артистке удалось обвести судей вокруг пальца: до завершения программы ее никто не раскрыл. Однако члены жюри очень старались — даже за пределами съемочной площадки.

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Например, Киркоров напрямую подошел к артистке с вопросом об участии в шоу после одного из концертов.

«Филипп Киркоров меня раскусил — он подошел ко мне на выступлении в Кремле и поставил условие, что мы прямо сейчас спорим — и, если я проигрываю, веду его на шопинг. Говорит: „Смотри мне в глаза, это ты в „Маске“?» — рассказала певица.

Но Чеботиной удалось все же ввести в заблуждение друга. Благодаря этому певица, выступавшая под маской Бабочки, заняла третье место.