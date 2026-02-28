«Часто возвращаются». Сябитова высказалась о союзе Бероева с 21-летней балериной

Сваха Сябитова: Бероев еще вернется к Алферовой, ведь их многое объединяет

Телесваха Роза Сябитова усомнилась в долговечности брачного союза актера Егора Бероева с 21-летней балериной Анной Панкратовой. В интервью NEWS.ru она допустила, что история актера и Ксении Алферовой еще не закончена.

Мужья, выбирающие молодых женщин, спустя время часто возвращаются, ведь с женами их многое объединяет. Это и дети, и совместно нажитое имущество.

«В определенный момент мужчина понимает, что трудно бегать за молодыми, что у них никакой другой мотивации, кроме денег, нет», — пояснила Сябитова.

Отношения мужчин с девушками, которые их намного моложе, всегда заканчиваются. Разрыв может произойти по двум причинам. Пара может просто разбежаться или у мужчины случается инсульт либо инфаркт на фоне ярких эмоций.

Ранее продюсер Евгений Морозов рассказал, что отец Алферовой Александр Абдулов предрек скорый конец ее браку сразу после свадьбы дочери. Он считал Бероева человеком, слишком зацикленным на себе.