Часть праха Щедрина и Плисецкой захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

Часть праха композитора Родиона Щедрина и балерины Майи Плисецкой захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом ТАСС рассказали в Большом театре.

«Захоронение праха состоялось сегодня (16 апреля — прим. ред.). Это произошло на Новодевичьем кладбище», — сообщила собеседница агентства.

Ранее народный артист РФ Андрис Лиепа рассказал, что часть праха знаменитых супругов согласно их завещанию развеяли над Окой. По их воле прах соединили и развеяли над Россией.

Плисецкая и Щедрин прожили в браке 57 лет. Композитор пережил супругу на 10 лет, он скончался в августе 2025 года, балерина ушла из жизни от сердечного приступа в 2015 году. Последние годы жизни Плисецкая провела с семьей, последний раз на сцену она выходила в 75 лет — она исполнила партию Небесной феи в постановке «Крылья кимоно».