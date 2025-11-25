Прах Щедрина и Плисецкой развеяли над Окой

Прах народного артиста СССР, композитора Родиона Щедрина, и его супруги — легендарной балерины Майи Плисецкой — развеяли над рекой Окой. Об этом ТАСС сообщил народный артист России Андрис Лиепа.

Он рассказал, что исполнено общее желание супругов. По их воле прах соединили и развеяли над Россией. Когда именно состоялась церемония, Лиепа не уточнил.

Майя Плисецкая и Родион Щедрин прожили вместе 57 лет — с 1958 года до смерти балерины в 2015-м. Она скончалась от сердечного приступа. Родион Щедрин умер в августе 2025 года на 93-м году жизни.

В совместном завещании супруги просили кремировать их тела, а их прах — соединить и развеять над Россией. Именно эту последнюю волю и выполнили.