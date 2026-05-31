Бывшую девушку Паши Техника задержали в Москве
В Москве задержали эскортницу Кристину Лекси по заявлению актера Гогунского
Бывшую девушку Паши Техника Кристину Лекси задержали в Москве. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
По его данным, заявление на девушку написал актер Виталий Гогунский. Причиной стали опубликованные в соцсетях видео с вечеринки, на которых присутствовал артист.
Mash пишет, что Гогунский указал в заявлении публикацию материалов без согласия участников, а также пожаловался на контент 18+ в закрытом телеграм-канале Лекси.
По информации канала, на мероприятии также присутствовала Анастасия Волочкова, однако она в полицию не обращалась.
Официального подтверждения информации о задержании и возможных претензиях со стороны правоохранительных органов пока не поступало.
Российский рэпер Павел Ивлев, известный под псевдонимом Паша Техник, умер в Таиланде 4 апреля 2025 года.