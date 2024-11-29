Бывший вор в законе Саша Север нашел нового Михаила Круга

По данным журналистов, сейчас 65-летний раскоронованный вор в законе Север сочиняет хиты для певца Максима Апреля (настоящая фамилия — Дорохин), голос которого, по мнению криминального песенника, очень похож на тембр Круга.

Восходящая звезда шансона Максим Апрель родом из Калужской области, но записывать треки приезжает в студию звукозаписи «Салам» в Твери. Там же свои последние песни записывала Алла Пугачева. За создание одной композиции в этой студии придется заплатить около 100 тысяч рублей.

Сотрудничать с Дорохиным Саша Север решил из-за схожести его голоса с голосом Михаила Круга. Творчеством бывший вор в законе занимается давно. Еще находясь в тюрьме, он бесплатно отдал Кругу свои стихи.

В дальнейшем шансонье отблагодарил его, посвятив знаменитую песню «Владимирский централ».