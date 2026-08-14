Бывший участник «Руки Вверх!» Потехин опроверг слухи о проблемах с алкоголем

Экс-участник группы «Руки Вверх!» Алексей Потехин заявил в интервью Super , что у него нет проблем с алкоголем. Певец отметил, что уже долгое время не пьет.

«Понятия не имею, вообще никаких проблем нет с алкоголем. <…> Собственно говоря, я уже не пью столько времени. <…> Это просто от балды кто-то написал, даже ничего не могу сказать. <…> Может, у них проблем с алкоголем больше, чем у меня», — заявил Потехин.

Музыкант отметил, что не понимает природу этих слухов, он назвал их «выдумкой пользователей». Потехин продолжает выступать со своей группой Potehin’s Band, исполняя в хиты, которые принесли ему известность во время работы в «Руки Вверх!».

Потехина заподозрили в злоупотреблении алкоголем после появления в Сети видео с его выступлением. Пользователи обратили внимание, что на нем музыкант выглядит нетрезвым.