Бывший танцор Булановой призвал певицу прекратить поливать грязью его семью

Бывший танцор Татьяны Булановой Максим Алалыкин обратился к певице с просьбой прекратить негативные высказывания о нем и его супруге в публичных интервью. Видеоролик опубликовали в соцсети Instagram*.

По словам Алалыкина, за 25 лет совместной работы он никогда не позволял себе говорить о Булановой плохо. Он считает несправедливыми публичные упреки, которые теперь затрагивают не только его, но и его семью.

«Я 25 лет жизни с вами проработал и никогда ничего плохого не говорил. Зачем нас трогать и поливать грязью? Пора закончить эту историю», — заявил Максим.

Бывший участник команды Булановой подчеркнул, что ценит годы, проведенные рядом с певицей, но просит оставить конфликт в прошлом и больше не возвращаться к этой теме публично.

В ноябре прошлого года артистка посоветовала танцорам, которые покинули ее команду, попробовать себя в новом амплуа.

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