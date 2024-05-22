Бывший муж Татьяны Булановой вновь решил жениться

Бывший муж певицы Татьяны Булановой экс-футболист Владислав Радимов показал своим подписчикам в соцсетях фотографию возле Дворца бракосочетаний в Санкт-Петербурге. Рядом с ним на снимке была его возлюбленная, предпринимательница Анастасия Кулешова.

Радимов также опубликовал пост со страницы 42-летней невесты, в котором было представлено уведомление на государственную регистрацию заключения брака.

При этом Буланова порадовалась за бывшего мужа и даже публично пожелала ему счастья.

«Здоровья им и счастья. Пусть у него все сложится в жизни. Говорю это искренне, без сарказма», — написала она в социальных сетях.

Ранее Буланова призналась, что с одним из бывших мужей ей было страшно разводиться. Она назвала одного из экс-супругов абьюзером и заявила, что ей приходилось вести раздельный бюджет.