Бывший муж Нюши сделал признание после развода с певицей | 360°

14 мая 2024, 14:21
Бывший муж Нюши сделал признание после развода с певицей
Бывший муж певицы Нюши бизнесмен Сивов заявил, что не жалеет о разводе
Экс-супруг певицы Нюши Игорь Сивов стойко переживает развод с артисткой. На своей странице в социальной сети Instagram* он рассказал, что философски подходит к жизни.
«Любой опыт даже, если он сложный, становится возможностью узнать что-то новое, расширить свой кругозор и чему-то научиться. Каждая ситуация, которая происходит в нашей жизни, начинает казаться самой правильной, когда ты в позиции исследователя», — отметил Сивов.
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По его словам, во всем необходимо находить плюсы, извлекать уроки и развиваться. Сивов пояснил, что жизненные сложности он преодолевает, глядя на мир через призму постоянного обучения.
Нюша объявила о разводе с бизнесменом в начале мая. Несмотря на разрыв, бывшие супруги сохранили теплые отношения и взаимопонимание.
* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.
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