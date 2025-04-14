Бывший муж Ани Лорак бросил беременную модель ради фитнес-тренера

Предприниматель Мурат Налчаджиоглу после развода с певицей Ани Лорак сменил несколько женщин. Недавно он бросил беременную модель ради фитнес-тренера, сообщил StarHit .

Налчаджиоглу расстался с Анастасией весной 2024 года, в июне она объявила, что беременна. Бизнесмен заявил, что с первой встречи хотел от нее ребенка, поэтому подписчикам показалось, что они уладили разногласия. Не прошло и года, как мужчина опубликовал в соцсетях фотографии из Турции с новой возлюбленной — фитнес-тренером Людмилой Оверковской.

«Когда вы вместе тренируетесь, вы создаете не просто результат для тела, но и создаете уникальную атмосферу доверия и поддержки. Вместе легче преодолевать трудности, мотивировать друг друга и, конечно, весело проводить время», — рассказала она.

Продолжил ли Налчаджиоглу общаться с матерью ребенка, неизвестно. До Анастасии он был женат на визажисте по имени Лилия, ради которой расстался с Ани Лорак. Брак с певицей продлился 15 лет, у пары родилась дочь.