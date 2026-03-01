Бывшие супруги устроили разборки в первом выпуске юбилейной «Битвы экстрасенсов»

Юбилейный, 25-й сезон шоу «Битва экстрасенсов» стартовал с жестких испытаний и конфликта бывших супругов-участников Сергея Руфлядко и Полины Книны. Детали показали в новом выпуске проекта на телеканале ТНТ.

Открыла очередной сезон традиционная проверка «Что спрятано за ширмой?». Ее провели с девушкой, которую «похоронили» в боксе под песком. Рядом дежурил врач, а команда заранее согласовала с участницей сигналы на случай опасности. В какой-то момент девушка подала знак о потере сознания, и съемочная группа начала срочно ее откапывать.

Следующее испытание построили вокруг поиска человека в багажнике. Сергей Руфлядко его провалил и рассказал, что бывшая жена привела его в магию, а потом предала.

«Я не считаю его конкурентом. Семь лет я работала, а он просто носил мои чемоданы», — ответила ему ведьма Полина Книна.

Победитель эстонской версии шоу Анзор Одишария первым справился с заданием, а затем повторил успех, когда спрятали уже двух человек.

Артем Бесов пришел с магическими атрибутами покойной участницы Илоны Новоселовой, с которой они вместе проходили похожее испытание. Учительница магии Лариса Шеина для поиска использовала сперму экстрасенса Влада Череватого и объяснила это попыткой навести порчу из зависти.

В финале отборочного этапа Книна вместе с дочерью телеведущей Даны Борисовой Полиной провела обряд против своего бывшего, Сергея Руфлядко.

По итогам выпуска организаторы отобрали 12 участников для основного этапа сезона.

Ранее участница «Битвы экстрасенсов» Елизавета Петрова в финале «Битвы сильнейших» облила Влада Череватого святой водой, чтобы обличить нечисть внутри него. Девушка отметила, что их ничего не связывает, однако это не мешает ей переживать за парня.