Бывшей жене Бондарчука пригрозили штрафом за долги

Актрису Паулину Андрееву четыре раза пытались оштрафовать из-за неуплаты административной задолженности. Об этом сообщило РИА «Новости» .

С начала этого года в московский суд четыре раза поступали административные протоколы о неуплате штрафа, но их все вернули должностному лицу. Агентство предположило, что причиной возвращения могли быть нарушения при составлении документов.

«Вынесено определение о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган, должностному лицу», — отметили в суде.

Андреева и режиссер Федор Бондарчук расторгли брак весной этого года. Актриса опубликовала пост о разводе в соцсетях, дополнив его фотографией со съемок одного из совместных проектов.

Супруги провели вместе девять лет. Они признались, что остались друзьями и испытывают друг к другу уважение и благодарность. Бондарчук и Андреева добавили, что продолжат заниматься совместной работой.