Бывшего музыканта группы Little Big госпитализировали в Санкт-Петербурге

Бывшего участника Little Big, лидера группы Jane Air Антона Лиссова госпитализировали в Санкт-Петербурге с подозрением на инфаркт. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По его данным, музыкант пожаловался на боли в области сердца. Сейчас его состояние стабилизировали, но до следующей недели он останется в больнице. Угрозы для его жизни нет.
Лиссов покинул Little Big в 2022 году, отказавшись уезжать из России.
Накануне в больницу после пневмонии попал солист группы «Отпетые мошенники» Игорь (Гарик) Богомазов. При обследовании у него выявили гипертоническую болезнь, артрит и подагру.
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