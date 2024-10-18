Бывшего музыканта группы Little Big госпитализировали в Санкт-Петербурге

Бывшего участника Little Big, лидера группы Jane Air Антона Лиссова госпитализировали в Санкт-Петербурге с подозрением на инфаркт. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По его данным, музыкант пожаловался на боли в области сердца. Сейчас его состояние стабилизировали, но до следующей недели он останется в больнице. Угрозы для его жизни нет.

Лиссов покинул Little Big в 2022 году, отказавшись уезжать из России.

Накануне в больницу после пневмонии попал солист группы «Отпетые мошенники» Игорь (Гарик) Богомазов. При обследовании у него выявили гипертоническую болезнь, артрит и подагру.