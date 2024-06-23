Дилара Зинатуллина: в отношениях с Бустером я как за каменной стеной

После расставания с Моргенштерном* сердце его бывшей супруги завоевал блогер Слава Бустер. О том, как ему это удалось, Дилара Зинатуллина рассказала в шоу Арины Ростовской «Утро в халате» на 360.ru

«Мы случайно познакомились. Это была первый раз в моей жизни такая история, когда случайности неслучайны. Я как раз переехала из Дубая в Москву, подумала, что Новый год — семейный праздник, буду праздновать с родителями. Слава в это время подумал то же самое и уехал за город к маме», — поделилась Дилара.

Потом, пояснила девушка, ей позвонила подруга, стала звать на тусовку, сказала, что под нее сняли целый дом. И в итоге она согласилась. Бустер, как оказалось позже, тоже решил туда заглянуть.

«И там в одной компании мы начали общаться и поняли, что нравимся другу другу. Зацепило меня, наверное, его чувство юмора. И я чувствую уверенность с ним — как за каменной стеной. Такого у меня никогда раньше не было», — подчеркнула она.

У Бустера, по словам Дилары, всегда есть четкий план. Он как сказал, так и сделал, пояснила она. А вот в отношениях с Моргенштерном* такого не было.

«Там (в распавшемся браке — прим. ред.) был такой момент, что может быть и так, и так, и вот не было стабильности, не было такой уверенности в завтрашнем дне», — добавила Дилара.

При этом родители, заметила девушка, никогда не мучили ее расспросами, не выражали беспокойства за эти отношения.

«И только спустя какое-то время я сама у них спросила, почему они не задавали таких вопросов. А они ответили, что догадывались, что примерно так все и будет», — пояснила собеседница 360.ru.

О разводе с Моргенштерном* Дилара объявила в апреле 2022 года. Отношения дали трещину вскоре после свадьбы. Отдельно Зинатуллина подчеркнула, что расстаться им удалось без скандалов.

* Алишер Моргенштерн признан иноагентом в России.