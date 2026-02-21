Бывшая девушка сына Кадышевой подала в суд на него из-за миллионов

Бывшая сына Кадышевой Дарья подала на него в суд, пытаясь вернуть 5 млн рублей

Бывшая девушка сына Надежды Кадышевой Григория Костюка подала на него в суд на из-за невозврата долгов. Об этом сообщил издание Starhit .

Дарья Рывкина, именующая себя Де Батс, потребовала через Тверской районный суд Москвы взыскать с экс-возлюбленного более 4,6 миллиона рублей. В эту сумму вошли долг по договору займа и пени.

«Пыталась решить вопрос мирно, но Костюки меня заблокировали. Только поездка в Оман обошлась в 30 тысяч. Он божился, что все компенсирует», — заявила Де Батс.

Всего, по словам заявительницы, она одолжила Костюку около 20 миллионов рублей. Несколько раз он брал деньги якобы на нужды театра ансамбля «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой.

Ранее предприниматель из Калмыкии Максим Обушенков обратился в арбитражный суд Москвы с просьбой взыскать около 2,2 миллиона рублей задолженности с театра народной музыки и песни «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой.