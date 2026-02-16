С театра Кадышевой потребовали 2,2 миллиона рублей через суд

Предприниматель из Калмыкии Максим Обушенков обратился в арбитражный суд Москвы с просьбой взыскать с национального театра народной музыки и песни «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой около 2,2 миллиона рублей задолженности. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Предмет договора не раскрыли. Документ поступил в суд 3 февраля, но делу не дают ход, пока истец не подтвердит оплату госпошлины.

Кроме того, в судебной инстанции Обушенкову предложили обосновать предъявление искового заявления в арбитражный суд Москвы, так как условиями договора предусмотрено рассмотрение споров по месту жительства заказчика.

В декабре Надежда Кадышева с большим отрывом возглавила рейтинг самых дорогих российских звезд.