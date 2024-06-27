Бывшая девушка Канье Уэста нарядилась в упаковку из-под презерватива

Модель Джулия Фокс показала платье в виде упаковки из-под презерватива

Charlie Steffens/AdMedia
Фото: Charlie Steffens/AdMedia/Global Look Press

Американская актриса и модель Джулия Фокс показала видео, в котором предстала в платье, имитирующем упаковку из-под презерватива. Ролик появился на странице 34-летней знаменитости в социальной сети Instagram*.

Девушка примерила провокационное платье желтого цвета. При этом на ее теле присутствовали следы от поцелуев с красной помадой. Звезде уложили волосы и сделала яркий макияж в стиле смоки айс.

juliafox/Instagram*
Фото: juliafox/Instagram*

Ранее актриса Евгения Лоза снялась в горячем офисном наряде. Артистка примерила пиджак и рубашку с галстуком, но отказалась от классических брюк или юбки. Откровенные фотографии она выложила в своем блоге.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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