Молодой муж Булановой задолжал приставам около 9 млн рублей | 360°

24 апреля 2024, 11:32
Молодой муж Булановой задолжал приставам около 9 млн рублей
Третий муж певицы Булановой бизнесмен Руднев задолжал приставам 9 млн рублей
Третий муж певицы Татьяны Булановой, 36-летний петербургский бизнесмен и бывший теннисист Валерий Руднев, задолжал налоговой и судебным приставам около девяти миллионов рублей. Об этом сообщила «Комсомольская правда».
По информации издания, долг Руднева перед налоговой составил более 740 тысяч рублей. Также судебные приставы пытаются взыскать с него по кредитам 8,9 миллиона рублей. Кроме того, у предпринимателя есть непогашенные штрафы ГИБДД.
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Руднев занимается ресторанным бизнесом и владеет несколькими точками питания в Москве и Санкт-Петербурге.
Сама певица резко отреагировала на соответствующие вопросы от журналистов. Она отказалась комментировать финансовые трудности супруга.
«Я не буду комментировать долги своего супруга. Не звоните мне больше по этому вопросу», — заявила Буланова изданию.
Ранее стало известно, что киностудия актера Ивана Охлобыстина задолжала приставам более 27 миллионов рублей. ФНС заблокировала операции по банковскому счету ООО «Студия Ортодокс».
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