«Было очень страшно». Гитарист группы «Мираж» — о концерте в Батуми

Горбашов: концерт «Миража» в Батуми в 1990 году едва не закончился трагедией

Фото: Unsplash

Группа «Мираж» в прошлом имела такую популярность, что зрители на концертах сносили сцену. В одном из таких случаев пострадали люди, рассказал гитарист Алексей Горбашов «Московскому комсомольцу».

Концерт группы в Батуми в 1990 году устроили на стадионе. Горбашев сообщил, что он едва не закончился трагически, ведь зрители снесли установленную на поле сцену.

«В какой-то момент зрители буквально хлынули с трибун на поле и в прямом смысле слова снесли ее вместе с оборудованием. Началась давка, в результате которой появились пострадавшие. Смотреть на происходящее было очень страшно», — сказал он.

Другой похожий случай произошел с группой в одном из городов Казахстана. Но тогда, по словам Горбашева, обошлось без травм.

«Мираж» снова стал популярным после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Песня «Новый герой» вошла в чарты, и группа отыграла втрое больше концертов.

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