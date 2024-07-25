Группа «Мираж»: после сериала «Слова пацана» число концертов выросло в три раза

После выхода популярного сериала «Слова пацана» и триумфа песни «Новый герой» концертов у группы «Мираж» стало в три раза больше. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу артистов.

Также существенно поднялась стоимость билетов на концерты. Во время гастролей артисты проезжают не менее 200 тысяч километров в год, сообщила «Национальная служба новостей».

По словам солистки Екатерины Болдышевой, после гастрольного тура участникам группы приходится отсыпаться по 12 часов.