Группа «Мираж»: после сериала «Слова пацана» число концертов выросло в три раза
После выхода популярного сериала «Слова пацана» и триумфа песни «Новый герой» концертов у группы «Мираж» стало в три раза больше. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу артистов.
Также существенно поднялась стоимость билетов на концерты. Во время гастролей артисты проезжают не менее 200 тысяч километров в год, сообщила «Национальная служба новостей».
По словам солистки Екатерины Болдышевой, после гастрольного тура участникам группы приходится отсыпаться по 12 часов.
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