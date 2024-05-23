Юлия Меньшова вернется на телевидение с новым шоу

Телеведущая Юлия Меньшова решила вернуться на телеэкраны после перерыва в пять лет. Она будет вести новое шоу на канале «Домашний» и брать интервью у знаменитостей. Об этом сообщило издание Teleprogramma.pro .

Раньше театральная актриса и телеведущая работала на Первом канале и вела популярные передачи, такие как «Сегодня вечером» и «Наедине со всеми». Однако после ухода с канала она успешно преподавала курс своего покойного отца во ВГИКе и запустила свой проект на YouTube.

Премьера ее новой программы запланирована на 8 июня в 23:00 по московскому времени. Подробности своего возвращения и другие детали о новом шоу Меньшова пока не раскрывает.

Ранее шоу американского ведущего Такера Карлсона появилось на российском телевидении. В эфире будут транслировать старые эпизоды проекта TUCKER с озвучкой на русском языке.