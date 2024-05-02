Знаменитости 02 мая 2024, 16:23 «Было две группы „На-На“». Юрин — о заработке Алибасова на двойниках Экс-солист «На-На» Юрин рассказал, как Алибасов зарабатывал на двойниках группы Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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В погоне за большой прибылью продюсер Бари Алибасов «клонировал» группу «На-На». Бывший участник поп-коллектива Валерий Юрин в беседе с kp.ru рассказал, что шоумен использовал для гастролей двойников.

«На первых порах параллельно было как бы две группы „На-На“. Алибасов на одни гастроли отправлял меня с одним составом, а Левкина — с другим. Так можно было заработать больше денег», — пояснил он.

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Музыкант отметил, что в те времена они с Левкиным имели большую узнаваемость.

«Мне зрители на концертах кричали: „Где Левкин?“ А Левкину: „Где Юрин?“ — уточнил артист.

Он добавил, что зрителям такой подход не нравился. Во время концертов возникали скандалы из-за отсутствия одного из солистов. По этой причине Алибасову пришлось найти для состава с Левкиным певца, который внешне похож на Юрина.

Юрин также рассказал о безденежье во время гастролей. По его словам, Алибасов задолжал ему не меньше пяти миллионов долларов.