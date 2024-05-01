«Упер все концертные гонорары». Экс-солист «На-На» обвинил Алибасова в обмане | 360°

Знаменитости 01 мая 2024, 11:42 «Упер все концертные гонорары». Экс-солист «На-На» обвинил Алибасова в обмане Kp.ru: экс-солист «На-На» заявил, что Алибасов должен ему пять млн долларов Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Бывший участник группы «На-На» Валерий Юрин признался, что во время гастрольной деятельности практически не получал деньги. В беседе с сайтом kp.ru он заявил, что продюсер Бари Алибасов должен ему пять миллионов долларов.

«Тогда же процветал рэкет, много было желающих эти деньги отобрать. Поэтому в каждый город за нашими деньгами приезжали специальные люди, которые снимали кассу и отвозили деньги в Москву, Алибасову. А он мне все время „пел“, что моя доля хранится у него в сейфе», — пояснил Юрин.

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При этом он отметил, что не подписывал никаких договоров, так как доверял продюсеру. По словам артиста, он жил на суточные и верил, что деньги где-то копятся.

В 1993 году Юрин объявил Алибасову об увольнении. В ответ на это продюсер пообещал посчитать все выплаты, но так и не сделал этого.

«Около пяти миллионов долларов. Это реальная цифра. За шесть лет, что мы с ним работали, Алибасов упер все мои концертные гонорары. При этом он постоянно обещал: „Я на тебя половину квартиры перепишу“», — заявил певец.

Ранее московский суд отказал продюсеру Бари Алибасову в иске к магазину оргтехники. Шоумен пытается доказать, что ему продали сломанный ноутбук.