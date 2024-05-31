«Были на связи». Орлова тайно навещала в больнице умирающую Заворотнюк

Певица Орлова навещала в больнице Заворотнюк и давала советы по глиобластоме

Певица Ольга Орлова подружилась с семьей Анастасии Заворотнюк, когда той уже диагностировали рак головного мозга. Об этом она рассказала на ток-шоу Андрея Малахова.

Орлова уточнила, что инициатором знакомства стал супруг актрисы Петр Чернышев. Он позвонил певице и попросил разрешения приехать за советом.

«Анастасия тогда спросила, куда направляется муж, и решила поехать с ним. Так мы и встретились, пообщались. С тех пор и были на связи. Хорошо, что ни разу ни один человек не показал ни одного фото Насти из больницы», — пояснила Орлова.

Она поблагодарила медиков за их корректность и понимание, а также за сохранение в секрете сведений о тяжелобольной актрисе.

«Это круто. Спасибо персоналу и врачам — все было сделано на высшем уровне, обычно ведь от них утекает вся информация», — отметила певица.

Она напомнила, что ее подруге Жанне Фриске в 2013 году поставили аналогичный диагноз, как у Заворотнюк.

По словам Орловой, о глиобластоме она знала все, так как всегда находилась рядом с певицей и изучала всевозможные методы лечения.

Заворотнюк не стало ночью 30 мая. Она скончалась от рака головного мозга в хосписе на руках супруга.