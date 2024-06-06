«Была светлым и добрым человеком». Актриса Голикова утонула на репетиции праздника на воде в Петербурге

Актриса Театра Вахтангова Анастасия Голикова утонула в Санкт-Петербурге во время репетиции праздника на воде. Об этом 360.ru рассказали знакомые артистки.

О ЧП на Большом пруду в Екатерининском парке Санкт-Петербурга сообщила пресс-служба следственного управления по городу.

«В этот момент на нем находились 24 человека. Четырех пассажиров понтона для оказания квалифицированной медицинской помощи доставили в больницу, где один из них впоследствии скончался», — уточнили в ведомстве.

Понтон, по данным StarHit, был перегружен в два раза и из-за этого перевернулся. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

Погибшей пассажиркой оказалась 28-летняя актриса Анастасия Голикова. На понтоне она занималась подготовкой праздника на воде, посвященного юбилею Александра Пушкина. Об этом 360.ru рассказали знакомые артистки.

«Анастасия была очень светлым человеком, добрым, любящим свое дело. И при этом очень целеустремленным, знающим, чего хочет в жизни», — поделилась приятельница девушки.

Еще одна знакомая Голиковой рассказала, что ее семья уже знает о трагедии. Отец актрисы сейчас едет в Санкт-Петербург, так же у нее остались мать и сестра.

Гибель актрисы подтвердили в Театре Вахтангова.

«Мы потрясены этой новостью и трагически ранним уходом замечательной актрисы. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Анастасии. Светлая память!» — отметили в пресс-службе театра.