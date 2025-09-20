Была для меня эталоном: кого Татьяна Буланова сочла настоящими звездами

Буланова: звездами в России можно считать Пугачеву, Фрейндлих и Путина

Настоящими звездами в России являются артисты Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, Алиса Фрейндлих и президент Владимир Путин. Об этом в  интервью журналистке Ксении Собчак рассказала певица Татьяна Буланова.

«[В России — это] Алла Пугачева, безусловно. Я была еще маленькой, слушая ее песни. Я очень любила ее. До 1985 года она была для меня эталоном. Валерий Леонтьев, Алиса Фрейндлих, Владимир Путин — [тоже безусловные звезды]», — подчеркнула она.

Исполнительница хитов «Белая черемуха» и «Не плачь» призналась, что не считает себя звездой. По ее словам, этим словом можно назвать только людей, которые добились мировой популярности. В качестве примера Буланова привела американскую актрису Дженнифер Лопес.

Как-то о себе говорить звезда… Не знаю… Я могу сыронизировать на эту тему фразой „Звезда пришла“, но только в качестве стеба. Я ремесленник, это точно могу сказать.

Ранее Буланова отреагировала на замечание Пугачевой по поводу ее подтанцовки. Она подчеркнула, что не собиралась никого увольнять.

