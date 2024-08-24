«Был символом». Магистр игры «Что? Где? Когда?» Поташев — о смерти Бялко

Магистр «Что? Где? Когда?» Поташев: Бялко был символом телеигры с детства

Фото: РИА «Новости»

Александр Бялко был символом телеигры «Что? Где? Когда?» с детства, очень грустно осознавать, что он ушел. Об этом 360.ru заявил генеральный директор RP Consulting, магистр телеигры «Что? Где? Когда?» Максим Поташев.

Собеседник издания отметил, что давно не видел Бялко, но от общения с ним остались самые теплые воспоминания.

«Для меня он с детства был символом игры „Что? Где? Когда?“, поэтому для меня было большой радостью и честью с ним познакомиться», — отметил Поташев.

О смерти Александра Бялко сообщила его дочь Мария. Журналист скончался на 72-м году жизни. Подробности его смерти дочь не сообщила.

А в Подмосковье водятся грибы… Где их найти?

«Налоговый кешбэк». Какие семьи смогут получать новую выплату с 2026 года

«Ворон», ремейк: омерзительнее, чем само зло

Lionsgate/Keystone Press Agency

Ефимов: началась подготовка к проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии

Владимир Ефимов / пресс-служба Комплекса градостроительной политики

«Все отразится на кошельке». Что известно о повышении утильсбора в 2024 году

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте