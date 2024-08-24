Магистр «Что? Где? Когда?» Поташев: Бялко был символом телеигры с детства

Александр Бялко был символом телеигры «Что? Где? Когда?» с детства, очень грустно осознавать, что он ушел. Об этом 360.ru заявил генеральный директор RP Consulting, магистр телеигры «Что? Где? Когда?» Максим Поташев.

Собеседник издания отметил, что давно не видел Бялко, но от общения с ним остались самые теплые воспоминания.

«Для меня он с детства был символом игры „Что? Где? Когда?“, поэтому для меня было большой радостью и честью с ним познакомиться», — отметил Поташев.

О смерти Александра Бялко сообщила его дочь Мария. Журналист скончался на 72-м году жизни. Подробности его смерти дочь не сообщила.