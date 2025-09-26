«Был настоящим джентльменом». Бледанс выразила соболезнования семье Кеосаяна

Режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян запомнился окружающим как человек с неиссякающей энергией. Об этом 360.ru рассказала актриса Эвелина Бледанс.

«Я в растерянности, мы все до последнего верили, что он будет жить. Человек с такой харизмой, энергетикой, неиссякаемым источником энергии», — отметила она.

Артистка рассказала, что несколько раз участвовала в шоу Кеосаяна «Международная пилорама» и проводила с ним новогоднюю программу в эфире одного из телеканалов.