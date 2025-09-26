«Был настоящим джентльменом». Бледанс выразила соболезнования семье Кеосаяна
Бледанс: Кеосаян был человеком с неиссякающей энергией и искрометным юмором
Режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян запомнился окружающим как человек с неиссякающей энергией. Об этом 360.ru рассказала актриса Эвелина Бледанс.
«Я в растерянности, мы все до последнего верили, что он будет жить. Человек с такой харизмой, энергетикой, неиссякаемым источником энергии», — отметила она.
Артистка рассказала, что несколько раз участвовала в шоу Кеосаяна «Международная пилорама» и проводила с ним новогоднюю программу в эфире одного из телеканалов.
Он поддерживал меня всегда, был настоящим джентльменом. <…> Он не был грязно заигрывающим, какими, знаете, бывают активные мужчины, но давал посыл чувствовать, что ты красавица, женщина, вызываешь восторг и восхищение.
По ее словам, у режиссера был искрометный юмор и активная гражданская позиция. Бледанс выразила соболезнования семье и всем близким покойного и призналась, что по-прежнему общается с его первой женой Аленой Хмельницкой.
«Конечно, очень жаль. Не знаю, почему так произошло, почему уходят лучшие», — добавила актриса.
Ранее смерть шоумена прокомментировал певец Игорь Саруханов. Он рассказал, что познакомился с Кеосаяном благодаря режиссеру Михаилу Хлебородову.