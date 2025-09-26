Режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян, умерший на 60-м году жизни, был масштабным и глубоким человеком на своем месте. Об этом 360.ru рассказал певец Игорь Саруханов, долгие годы друживший с ним.

«Мы не то, что работали — мы росли вместе, юность наша вместе прошла. Когда только закончился институт, началось клипмейкерское движение в нашей стране, и мы были одними из пионеров», — отметил он.

По словам Саруханова, познакомил их режиссер Михаил Хлебородов, тоже покойный. Кеосаян снял для музыканта клип на песню «Скрипка-лиса», в съемках участвовала первая жена режиссера — Алена Хмельницкая. Песня также вошла в саундтрек фильма «Бедная Саша».

«Тигран ждал свою песню, все время меня спрашивал: „Ну когда же ты напишешь?“ Четыре года ждал. И в 1994 году я позвонил и сказал: „Тиграш, я написал песню“. Он срочно приехал, послушал и забрал с собой материал. И через несколько дней он приехал… Он сам создал синопсис. Вот этот сценарий написал сам. Это великолепно было. И дальше мы приняли решение, что будем снимать этот клип», — рассказал певец.

В конце прошлого года режиссер пережил клиническую смерть и впал в кому, из которой уже не вышел. У него остались мать, жена — главный редактор RT и «России сегодня» Маргарита Симоньян — и пятеро детей от двух браков.