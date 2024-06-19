Бузовой не разрешили спеть на выпускном в ее школе

Бузова пожаловалась, что ее не пустили спеть в родную школу

Певице и телеведущей Ольге Бузовой не разрешили выступить в родной школе в Санкт-Петербурге. Об этом артистка рассказала поклонникам в Instagram.*

По словам Бузовой, она сильно скучает по своей школе и хотела бы спеть перед выпускниками в учебном заведении.

«Меня учителя гнобили. И до сих пор директор школы не пускает меня в школу.Надеюсь, что когда-нибудь это произойдет», — пояснила артистка.

Бузова также поделилась в соцсети фотографиями со своего выпускного. Она отметила, что «блистала на нем в бирюзовом платье и еще не знала, какой интересный путь ей предстоит».

В мае известная ведущая подвела итоги 20 лет работы на телевидении. Ольга Бузова рассказала, что подвергалась ненависти и хейту от коллег, но смогла выстоять.

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