Певица и телеведущая Ольга Бузова перенесла операцию после травмы ноги. Об этом PR-менеджер Антон Богославский сообщил корреспонденту 360.ru.

Утром Бузова опубликовала в соцсети кадры из скорой помощи, на которых видно разбитое колено. Как сообщили «Известия», она споткнулась и упала у себя дома.

Певица перенесла операцию, которая длилась несколько часов.

«Она приходит в себя после наркоза», — рассказал Богуславский.

Ранее двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева перенесла операцию на обеих стопах. Это было плановое вмешательство, впереди фигуристку ждет долгий восстановительный период.