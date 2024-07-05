Бузова случайно раскрыла имя тайного поклонника

Певице Бузовой на отдыхе в Колумбии поклонник по имени Дмитрий подарил букет роз

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Ольга Бузова получила букет роз от тайного поклонника во время отдыха в Колумбии. Видео с подарком она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram*.

«У меня просто нет слов сейчас. Я уберу записочку, чтобы лишнего не увидели», — сказала звезда на видео.

При этом часть открытки попала в кадр. На ней была надпись: «От Дмитрия с любовью».

Бузова уточнила, что отправитель букета сейчас находится на другом конце земного шара.

Пользователи Сети начали гадать, кто может быть этим тайным поклонником. Некоторые из них выразили надежду, что это не бывший муж певицы, футболист Дмитрий Тарасов.

Ранее Бузова чуть не упала, когда выходила из машины в Благовещенске. Певица на высоких каблуках торопилась к встречающим ее фанатам.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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