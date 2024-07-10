«Позорище безголосое». Бузова разозлила слушателей фонограммой на концерте

Фанаты услышали настоящий голос Бузовой из-за внезапно отключившейся фонограммы

Belkin_Aleksey/news.ru
Фото: Belkin_Aleksey/news.ru/Global Look Press

Телеведущая Ольга Бузова оконфузилась на собственном концерте, когда ей внезапно выключили фонограмму. Видео с настоящим голосом артистки разместил Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

На кадрах видно, как Бузова выступает на сцене. Она исполняет очередной свой хит, но внезапно публика слышит ее настоящий голос.

«Стоп! Стоп! Стоп!», — несколько раз произнесла артистка, пытаясь остановить выступление.

Бузова отругала ответственных за звук, но не растерялась и начала фотографироваться с поклонниками. При этом фанаты не расстроились, а еще громче начали скандировать имя кумира.

«Короче, фанеру не включили», — констатировал автор видео из зала.

Однако пользователи Сети менее лояльно отнеслись к певице. В комментариях под этим видео, они написали множество гневных высказываний про ее творчество.

«Позорище безголосое», «Как будто все удивились», «У кого-то были сомнения?» — подчеркнули они.

Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что убедился в отсутствии вокального таланта у Бузовой, когда та пыталась спеть хит The Show Must Go On под фонограмму Меркьюри. По его мнению, артистка не является вокалисткой.

⛺Рюкзак, ботинки и палатка. Как собраться в поход и на чем нельзя экономить

Легкий флирт и ничего серьезного. Топ самых верных знаков зодиака

Европа запустила новую ракету. О подводных камнях освоения космоса

«Обуздать вседозволенность». Курьеров на электросамокатах предложили жестко контролировать

Испания деклассирует Францию на Евро-2024: баски, вперед!

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте