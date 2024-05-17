Бузова поцеловалась с Батрутдиновым на глазах у Давы | 360°

Знаменитости 17 мая 2024, 17:24 Бузова поцеловалась с Батрутдиновым на глазах у Давы Телеведущая Бузова поцеловала шоумена Батрутдинова на глазах рэпера Давы РИА «Новости»

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Телеведущая Ольга Бузова поцеловала шоумена Тимура Батрутдинова на глазах бывшего бойфренда, рэпера Давы. Это произошло в рамках финального эпизода телешоу «Лига городов».

Зрители стали свидетелями пикантной сцены в финальном эпизоде сезона. Звезды поцеловались в рамках совместного актерского номера.

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Среди присутствующих в зрительном зале оказался экс-возлюбленный ведущей, рэпер и блогер Давид Манукян. Он наблюдал за происходящим и весело смеялся.

Манукян и Бузова расстались в 2021 году. Оба артиста признавались, что такое решение далось им нелегко.

После этого, уже три года, у ведущей не было серьезного романа. Ее лучшая подруга, блогер Ольга Десятовская недавно заявила, что у Бузовой есть мужчина и она не одинока. Однако настоящей любви в жизни автора хита «Мало половин» до сих пор нет.

Кроме того, певица Валерия объяснила, почему у Бузовой не складывается личная жизнь. Она заявила о твердом характере телеведущей.