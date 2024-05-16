Валерия объяснила, почему у Бузовой нет отношений | 360°

Знаменитости 16 мая 2024, 13:49 Валерия объяснила, почему у Бузовой нет отношений Певица Валерия: многие мужчины боятся сильных женщин, как телеведущая Бузова РИА «Новости»

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Певица Валерия объяснила, что телеведущая Ольга Бузова не состоит в отношениях из-за ее твердого характера. Слова артистки передал корреспондент NEWS.ru.

На мероприятии, посвященном 20-летию карьеры Бузовой, Валерия представила свою версию того, почему у звезды последние три года нет серьезных отношений. После разрыва с рэпером Давой в 2021 году артистка ни с кем не встречается.

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«Мужчины в целом, за редким исключением, опасаются, боятся сильных женщин. Она сильная, она с характером. Многие мужчины боятся некоей конкуренции, потому что они хотят доминировать, быть главными», — пояснила Валерия.

При этом певица отметила, что желает Бузовой обрести женское счастье.

Блогер Ольга Десятовская заявила, что у телеведущей есть мужчина и она не одинока. Однако настоящей любви и отношений в жизни телеведущей нет.