Бузова поделилась фото с незнакомым мужчиной, которого она сжимает в объятьях

Певица Ольга Бузова разместила в соцсети фотографию, которая приоткрывает завесу ее личной жизни. На кадре артистка запечатлена в объятьях незнакомого мужчины.

«Боже, я счастлива», — написала на фото певица.

На черно-белой фотографии артистка страстно обнимает мужчину за шею. Лицо своего избранника Бузова спрятала стикером со львом.

Ранее Бузова случайно раскрыла имя тайного поклонника. В начале июля она получила букет цветов и в соцсети выложила видео, на котором якобы пыталась скрыть записку с именем дарителя. Внимательные зрители рассмотрели, что на открытке было написано «От Дмитрия с любовью».