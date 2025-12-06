Бутман призвал артистов встать на защиту Долиной
Российские артисты должны встать на защиту певицы Ларисы Долины и прекратить травлю. Об этом ТАСС заявил народный артист и музыкант Игорь Бутман.
По его словам, в этой ситуации гнев и борьбу нужно направить на мошенников и их пособников, задающих тон травме певицы.
«Считаю переполнившую интернет волну порицания абсолютно несправедливой. Все мемы и издевательства показывают, насколько жестокими могут быть люди. Они готовы втоптать кумира в грязь, причем многие это делают, чтобы пропиариться», — сказал Бутман.
Музыкант призвал прекратить травлю Долиной, а направить негатив на виновников самой ситуации — мошенников и их пособников.
«Уверен, что артисты должны встать на защиту Долиной. Если мнение, что правосудие несправедливо к человеку, который приобрел квартиру, поможем разобраться», — добавил он.
Днем ранее Долина впервые подробно рассказала о ситуации с продажей квартиры.