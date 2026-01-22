Актер Сергей Бурунов поделился личным опытом посещения психолога на премьере фильма «Комментируй это»

Актер Сергей Бурунов поделился личным опытом посещения психолога и преимуществах такой практики. Выступая на премьере комедийного фильма «Комментируй это», он подчеркнул, что визит к специалисту помогает развить эмоциональный интеллект и улучшить понимание собственного «я». Актер убежден, что каждому человеку полезно периодически посещать психолога, считая это формой заботы о собственном душевном благополучии, написало ИА НСН .

Современное общество зачастую ассоциирует визиты к психологу с признаком слабости или неполноценности, особенно среди мужчин. Однако, как отмечает Бурунов, переживания и внутренние конфликты неизбежно накапливаются, провоцируя впоследствии серьезные личностные расстройства. Своевременное обращение к профессиональному консультанту позволяет выявить и устранить проблемы на начальном этапе, сохраняя внутренний комфорт и хорошее настроение.

Подобные визиты могут расцениваться как форма самообразования и самосовершенствования, помогающая лучше понимать мотивы и поступки окружающих людей. Прокачка эмоционального интеллекта способствует повышению личной продуктивности и эффективному взаимодействию с окружающим миром. Бурунов призывает общество менять устоявшиеся стереотипы и относиться к психологической помощи как к естественной форме гигиены ума, доступной каждому человеку.