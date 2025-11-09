Умер художник-концептуалист Эрик Булатов

Известный художник-концептуалист, автор картины «Слава КПСС» Эрик Булатов скончался в возрасте 92 лет. Об этом сообщило издание The Art Newspaper Russia .

Булатов — выдающийся русский художник-концептуалист, фотограф и скульптор, напомнили авторы публикации. Он знаменит картинами, соединяющими текст и фигуративное изображение.

В советское время Булатов иллюстрировал детские книги. С 1989 года жил в Нью-Йорке, а в 1992-м переехал в Париж, но продолжал делать проекты в России.

В 2020 году по его эскизу в Выксе создали огромный мурал. В 2023 году в Пакгаузах в Нижнем Новгороде прошла приуроченная к 90-летию мэтра большая выставка, а в 2024-м — в Москве.

Благодаря проданной в 2008 году за 2,1 миллиона долларов картине «Слава КПСС» Булатов долгое время возглавлял список самых дорогих отечественных авторов.