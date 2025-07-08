«Услышали и подсели». Буланова раскрыла секрет популярности среди зумеров

Вторая волна популярности обрушилась на звезду 90-х Татьяну Буланову. Зумеры стали стремительно раскупать билеты на ее концерты, причем большинство из них еще не родились, когда карьера артистки была на пике. Певица раскрыла секрет популярности.

Мода и музыка — цикличны

Буланова обрела популярность у поколения Z вслед за Надеждой Кадышевой. По мнению самой артистки, в моде и музыке все повторяется — забытое возвращается, когда о нем вспоминают. Певица не исключила, что причиной такого возрождения популярности стали соцсети, где завирусилась одна из ее композиций.

«Какие-то хиты прошлого использовали в современном кино для молодежи, они услышали и подсели на них. Все, песня и исполнитель снова в топе», — рассказала артистка в беседе с Общественной Службой Новостей.

Буланова допустила возможности корректировки цен на билеты на свои концерты с учетом растущего спроса.

Как изменятся цены на билеты на концерты Булановой

Татьяна Буланова стала востребованной во всех смыслах, заявил «Абзацу» продюсер Сергей Дворцов.

Она не запрашивает такие большие суммы, как Надежда Кадышева. Ее гонорар — от 4 до 5 миллионов рублей. Я хорошо знаю Таню, поэтому уверен, что она не станет повышать ставку за свои выступления. Ну, разве что максимум на миллион рублей. У нее все хорошо, поэтому она не гонится за деньгами», — сказал он.