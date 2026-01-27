Психиатр Исаев назвал алкогольную зависимость следствием внутренней уязвимости

Врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев объяснил в беседе с KP.RU , что алкогольная зависимость не является результатом подражания, а скорее следствием внутренней уязвимости.

По его словам, идея делить персонажей в фильмах на «пьющих злодеев» и «непьющих хороших» опасна.

«Такое упрощение стигматизирует зависимость, приравнивая ее к моральному дефекту», — подчеркнул врач.

Это усиливает чувство вины и одиночества, мешает людям обращаться за помощью. Генетическая предрасположенность, эмоциональные проблемы и хронический стресс — основные факторы, способствующие развитию алкоголизма. Если в семье были случаи алкогольной зависимости, риск для следующих поколений увеличивается. Люди с неврологическими проблемами и эмоциональными расстройствами часто используют алкоголь как способ справиться с болью.

Также Исаев отметил, что проблемы с алкоголем часто связаны с дефицитом поддерживающих отношений и нехваткой навыков для борьбы со стрессом.