Ваня Дмитриенко рассказал о предательстве девушки в день смерти отчима

Певец Ваня Дмитриенко пережил предательство со стороны своей девушки Саши Айс в день, когда у него умер отчим. Об этом музыкант рассказал в эксклюзивном фрагменте интервью для шоу «Вписка», который оказался в распоряжении Super.ru .

Как рассказал артист, все случилось на праздновании дня рождения сестры возлюбленной. Саша, будучи в легком подпитии, кокетничала с бывшим парнем прямо в присутствии Дмитриенко. Мать девушки указала дочери на то, что Ваня видит происходящее, но та в ответ якобы заявила о своем безразличии.

Певец признался, что в тот момент очень ждал поддержки от партнерши, но так и не дождался. Несмотря на произошедшее, влюбленные остались вместе.

Ранее Саша Айс выпустила видео, в котором приоткрыла завесу над отношениями с Дмитриенко. По ее словам, певец полностью контролировал ее жизнь: запрещал надевать облегающую одежду, общаться с друзьями, читал личные переписки и не разрешал заниматься с тренерами-мужчинами.