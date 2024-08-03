«Будет бомба». Волочкова захотела спеть с Shaman

Волочкова предложила записать патриотическую песню с Shaman

Фото: РИА «Новости»

Известная балерина Анастасия Волочкова не оставляет свою идею записать песню в дуэте с заслуженным артистом РФ Ярославом Дроновым, известным как Shaman. Об этом она рассказала в беседе с Пятым каналом на фестивале «Новое Радио ДВИЖ».

«Я хочу записать дуэт с Shaman, потому что это патриотическая тема. Мне не важно, пою я плохо или хорошо, хотя говорят, что неплохо. Это будет бомба!» — отметила она.

По словам балерины, для нее самое важное оставаться патриотом России и продолжать развивать свою творческую карьеру. Волочкова выразила уверенность, дуэт с Дроновым вызовет только положительную реакцию у зрителей.

Российский мастер балета Николай Цискаридзе ранее заявил, что балерина Анастасия Волочкова получила популярность благодаря его стараниям. Он отметил, что уговорил ее переехать из Петербурга в Москву.

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