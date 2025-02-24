Брухунова показала новое фото с Петросяном после скандала о подделках

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала фото 79-летнего мужа в честь Дня защитника Отечества. Поздравление она опубликовала в Instagram*.

«С праздником, защитники!» — подписала фотографию Брухунова.

На фото она нежно облокотилась на Петросяна. Супруга комика позировала в костюме с черно-белым узором. Сам артист сложил руки, смотрел в камеру и улыбался. На нем были темные очки, черная футболка со светлым воротником и красные брюки.

Совсем недавно Брухунова столкнулась с очередным шквалом критики в свой адрес. Поклонники пристыдили ее за слова о подделках люксовых брендов.

В одной из публикаций звезда пожаловалась на женщин, которые покупают фальшивки и омрачают свой образ. Подписчики напомнили Татьяне, что она сама была небогатой и когда-то жила в тульской хрущевке.

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