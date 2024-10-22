Американская поп-певица Бритни Спирс заявила, что вышла замуж за саму себя. Видео, на котором она предстала в белом платье-комбинации и фате, артистка опубликовала на своей странице в Instagram*.

«День, когда я вышла замуж за себя… Это может показаться неловким или глупым, но я думаю, что это самое гениальное, что я когда-либо делала», — подписала она видео.

Неизвестно, как отреагировали поклонники на ее заявление, так как Спирс закрыла комментарии ко всем публикациям на своей странице.

Певица была трижды замужем. С третьим избранником она развелась в августе 2023 года.

Психиатр-нарколог Василий Шуров в интервью News.ru оценил заявление Спирс, отметив, что артистка страдает от биполярного расстройства и сейчас из-за отказа от опеки и таблеток демонстрирует агрессию и странное поведение. По его словам, она опасна и для себя, и для окружающих.

Этим летом Спирс призналась подписчикам в соцсетях, что «чертовски одинока» и отказалась от отношений с мужчинами, но позже удалила пост. Журналисты предположили, что артистка рассталась с бойфрендом Полом Ричардом Солизом.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.