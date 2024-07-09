«Никогда не буду ни с одним мужчиной». Бритни Спирс рассталась с бойфрендом-уголовником

Daily Mail: певица Бритни Спирс рассталась с парнем и отказалась от отношений

Фото: РИА «Новости»

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс разорвала отношения с трижды судимым домработником Полом Ричардом Солизом. Такое предположение сделали журналисты Daily Mail после череды постов артистки в соцсетях.

Спирс опубликовала видеоролик с танцами и заявила, что она «чертовски одинокая».

В одной из своих публикаций певица написала, что ее отношения дикие, но ее сердце золото. Вскоре она разместила более провокационный текст, но после удалила его.

«Я чертовски одинока!!! Я никогда не буду с другим мужчиной, пока живу!!!» — объявила она.

Спирс начала встречаться с домработником после громкого развода с манекенщиком Сэмом Асгари. Позже артистка обвинила Солиза в сотрудничестве со СМИ за деньги. Она уверена, что избранник передавал журналистам компрометирующий контент за вознаграждение.

Недавно ссора Спирс и ее избранника закончилась дракой в отеле. Однако сама певица опровергла эту информацию, обвинив свою мать в распространении слухов.

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